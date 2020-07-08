رياضة | بسبب خناقة.. إيقاف نجم توتنهام 4 مباريات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب خناقة.. إيقاف نجم توتنهام 4 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف إيريك داير، لاعب نادي توتنهام هوتسبير، لمدة 4 مباريات بالإضافة إلى غرامة مالية، بسبب شجاره مع أحد مشجعي فريقه بعد الخسارة أمام نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مارس الماضي.

وبعد ركلات الترجيح في استاد توتنهام أظهرت لقطات لاعب منتخب انجلترا وهو يقفز فوق المقاعد للاشتباك مع مشجع قبل أن يمنعه أفراد الأمن ومشجعون آخرون.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان يوم الأربعاء ”تقرر إيقاف إيريك داير أربع مباريات بأثر فوري وتغريمه 40 ألف جنيه استرليني (50088 دولارا) مع تحذيره من تكرار التصرف في المستقبل“.

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وأضاف الاتحاد الانجليزي أن داير أقر بأن تصرفاته لم تكن ملائمة لكن نفى تهديد المشجع.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن النادي على الأرجح لن يطعن على القرار.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا افتراضيا قبل زيارة بورنموث يوم الخميس بشأن الطعن ”لا اعتقد ذلك بأمانة لأنه اذا تقدمت باستئناف ستواجه مخاطر أخرى لذا فلنبدأ الموسم المقبل بدون إيقاف“.

وتابع ”نعرف جميعا كيف تعمل قرارات الاتحاد الانجليزي. بعض الطعون تكون مقبولة وأخرى لا. ولا اعتقد أننا سنطعن“.