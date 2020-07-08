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رياضة | تقارير.. نور الدين أمرابط يتعافى من فيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. نور الدين أمرابط يتعافى من فيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، تعافى من فيروس كورونا.

 

وكان أمرابط قد تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد عودته للسعودية استعدادًا لاستئناف الدوري.

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وحسب الصحف ، فان أمرابط خضع لمسحة ثانية، وجاءت نتيجتها سلبية، ليتعافى بشكل نهائي من فيروس كورونا، رغم عدم إعلان نادي النصر عن ذلك

 

ومن المقرر أن يستأنف الدوري السعودي في الرابع من شهر أغسطس المقبل، بعد توقفه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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