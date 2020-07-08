رياضة | الأهلي يحسم مصير الهداف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقترب محمد شريف، لاعب الأهلي المعار لصفوف إنبي، من البقاء موسم جديد مع النادي البترولي، خاصةً بعد ضم المارد الأحمر لطاهر محمد من المقاولون.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه لا يعتزم البقاء مع إنبي، بعد نهاية الموسم الجاري، رغم المحاولات المستمرة والمتكررة في الأيام الماضية لإقناعه بذلك، مشيرا إلى أن رغبة اللاعب هي العودة للأهلي، أو الاحتراف الخارجي.

يذكر أن مسئولي الأهلي رحبوا باستعادة وأبلغوا إدارة إنبي وشريف بذلك، بشكل رسمي، منذ 3 أيام.

يذكر رئيس إنبي قد أبدى رغبته، في استمرار شريف مع الفريق البترولي، الذي تألق في صفوفه هذا الموسم، لا سيما بعد تعاقد الأهلي مع طاهر، الذي يلعب أيضا في الهجوم.