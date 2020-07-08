رياضة | تريزيجيه والمحمدي يخوضان معركة البقاء مع أستون فيلا أمام مانشستر يوناتيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه والمحمدي يخوضان معركة البقاء مع أستون فيلا أمام مانشستر يوناتيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، أن الحصول على أي نقاط من مباراة مانشستر يونايتد الصعبة، تفيده في صراع النجاة من الهبوط.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه "مانشستر يونايتد فريق جيد للغاية، لقد تحسنوا كثيرا، ولكن هناك الكثير من الروح الذي يجب أن ندخل بها بعد أدائنا في مباراة ليفربول، فلقد نجحنا في الحصول على نقطة في أولد ترافورد بمباراة الدور الأول بفضل هدف جاك جيريليش الرائع، علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى".

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واستمر "مستويات أدائنا أفضل كثيرا، ولكننا لم نحصل على النقاط التي نشعر بأننا نستحقها".

وتعرض أستون فيلا للخسارة أمام تشيلسي وولفرهامبتون وليفربول، وتعادل مع شيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد، منذ عودة المنافسات الشهر الماضي، ويحل يونايتد ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس بملعب فيلا بارك.

ويصارع أستون فيلا وست هام وواتفورد وبورنموث على اقتناص المركز الـ16 أو الـ17 لضمان البقاء.