رياضة | رئيس الرجاء المغربي يفجر مفاجأة بشأن صفقة نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الرجاء المغربي يفجر مفاجأة بشأن صفقة نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج جواد الزيات رئيس نادي الرجاء المغربي، ليكشف عن تطورات جديدة في صفقة حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار للفريق المغربي حاليا.

وقال الزيات، في تصريح لموقع "سبورت 360"، إن إدارة الفريق راسلت الزمالك بشأن عودة أحداد إلى النادي، مؤكدا أن اللاعب تمت إعاراته إلى نهاية الموسم الكروي وليس نهاية شهر يونيو المنصرم.

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وتابع الزيات، المبلغ الحقيقي لإعارة أحداد من الزمالك هو 140 ألف دولار في السنة، في حين أن بند أحقية الشراء ينص على دفع النادي الأخضر لمبلغ 950 ألف دولار.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، قد كشف أن مجلس إدارة فريقه راسلت الرجاء بشأن عودة الدولي المغربي حميد أحداد، حيث قال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ”أون تايم سبورت“، ”خاطبنا الرجاء بشأن عودة أحداد لنا لأن كان لهم بند أحقية شراء ولم يفعلوه“.