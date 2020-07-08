رياضة | لايبزيج يحسم صفقة بديل فيرنر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لايبزيج يحسم صفقة بديل فيرنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي لايبزيج الألماني، من حسم صفقة الكوري الجنوي هوانج تشان، قادمًا من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، ليكون بديلًا لتيمو فيرنر لاعب الفريق الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ويرث اللاعب البالغ 24 عاما الرقم 11 من فيرنر الذي كان أحد أبرز نجوم الدوري الألماني في المواسم الأخيرة، قبل إعلان انتقاله إلى الفريق اللندني الشهر الماضي.

ووقّع هوانغ (32 مباراة دولية) عقدا لخمسة أعوام في صفقة مقدرة بتسعة ملايين يورو (10 ملايين دولار أميركي).

قال ماركوس كرويشي المدير الرياضي في لايبزيغ "يتناسب تماما مع ما نطلبه، بمقدوره اللعب في أي مركز في خط الهجوم، على الجناح أو كرأس حربة.. بسرعته وخفة حركته يجعل هجومنا أكثر مرونة".

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مع ذلك، أشار لايبزيغ إلى أن هوانغ وقع عقدا بدءا من موسم 2020-2021 و"لن يكون متاحا" لنهائيات دوري أبطال أوروبا في لشبونة الشهر المقبل.

وسيكتشف لايبزيغ، ثالث الدوري الألماني الذي أقصى توتنهام الإنكليزي من ثمن نهائي المسابقة القارية، هوية منافسه في ربع النهائي الجمعة في سحب قرعة المسابقة القارية الأولى.

وسجّل المهاجم الكوري الجنوبي 16 هدفا وكان وراء 22 تمريرة حاسمة خلال مساهمته في إحراز ريد بول سالزبورغ ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وهذه التجربة الثانية لهوانغ في ألمانيا بعد فترة على سبيل الإعارة في موسم 2019 مع هامبورغ الذي سقط إلى الدرجة الثانية.