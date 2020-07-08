رياضة | الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسامة حسن نجم الزمالك السابق، حسم مسئولي القلعة البيضاء صفقة نارية بالتعاقد مع لاعب من النادي الأهلي، للإنضمام لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أسامة حسن في تصريحات تليفزيونية ان الزمالك سوف يعلن يوم الخميس المقبل عن التعاقد مع صفقة جديدة للاعب من داخل النادي الأهلي.

وتابع تصريحاته: " صفقة الزمالك الجديدة يمكن أن يكون رجل صالح أو شهر كريم، واللاعب وقع وحصل على الأموال، وشاهدته بعيني"، في تلميح واضح لتعاقد الزمالك مع صالح جمعة أو رمضان صبحي ثنائي الأهلي.

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وأكد نجم الزمالك السابق عدم صعوبة انضمام رمضان صبحي أو أي لاعب من الأهلي للغريم التقليدي الزمالك.

وأضاف: " توقعنا في وقت سابق عدم رحيل عبد الله السعيد أو أحمد فتحي عن الأهلي، وفي النهاية رحل الثنائي، ورحيل أي لاعب عن الأهلي وانضمامه للمنافس أصبح أمر سهل جدًا".

وأشار "حسن" أنه من الممكن أن نري رمضان صبحي بقميص الزمالك، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يفضلون الانضمام للقلعة البيضاء حاليًا بسبب المصداقية، وبعض اللاعبين يرفضون التجديد بسبب رفض مفاوضات مدير الكرة معهم.

وأبدي حزنه في نهاية تصريحاته بسبب منصب مدير الكرة بالأهلي قائلا: " لا أتصور أن يكون كيان كبير مثل الأهلي حجم مدير الكرة يكون به صغيرًا بعدما شغل هذا المنصب عمالقة مثل طارق سليم وثابت البطل".