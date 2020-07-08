رياضة | ثنائي توتنهام على طاولة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي توتنهام على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقرير صحفية بريطانية عن دخول نجمين جديدين دائرة إهتمام برشلونة الإسباني الذي يسعى إلى التعاقد معهما في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية بأن كلا من ريان سيسيجنون وتانجي ندومبيلي نجمي توتنهام الإنجليزي يحظى باهتمام برشلونة، هو وزميله.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سيسيجنون يجيد اللعب في أكثر من موقع على الجهة اليسرى سواء في مركز الظهير أو الجناح الهجومي أو لاعب وسط على هذه الجهة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيسيجنون البالغ من العمر 20 عاما كان قد إنضم إلى توتنهام في الصيف الماضي قادماً من فولهام مقابل مبلغ 27 مليون يورو.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيسيجنون شارك في 12 مباراة مع توتنهام حتى الآن, تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وصنع هدف آخر.