رياضة | مانشستر سيتي ويوفنتوس يتصارعان على ضم نجم ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ويوفنتوس يتصارعان على ضم نجم ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع الإسباني آداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي يتقدمان على برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع تراوري البالغ من العمر24 عاماً.

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وأكدت الشبكة العالمية أن النجم الإسباني الشاب يقدم مستويات رائعة مع وولفر هامبتون في الموسم الحالي مما جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية، حيث أن ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد معه أيضاً.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن تراوري هو من خريجي أوسبيتاليت ولعب في برشلونة الإسباني ثم إنضم إلى أستون فيلان الإنجليزي ثم إلى ميدلسبره الإنجليزي ثم إلى وولفرهامبتون، وخاض مع ذئاب وولفرهامبتون 83 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 هدف آخر .