رياضة | جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة مفاجئة في الأهلي بشأن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،استدعاء اللاعب صالح جمعة نجم الفريق الأحمر لاجتماع مفاجئ في ملعب مختار التتش مع نهاية مران اليوم الأربعاء، على هامش تدريبات الفريق

وتواجد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق وأحد المقربين من صالح جمعة في هذه الجلسة بعد إصرار من مدير الكرة.

يذكر السويسري رينيه فايلر المدير الفني قد اتخذ قراراً بتجميد اللاعب ومنعه من التدريبات الجماعية قبل أن يوافق على عودته مجددا وجاءت هذه الجلسة بعد انتظام صالح جمعة في المران الجماعي بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية عقب فترة طويلة من التجميد.