رياضة | هيثم هيبة: التعليق المصري لا يزال يحافظ على مكانته.. وهدفي أكون "رقم واحد" في مصر والوطن العربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هيثم هيبة: التعليق المصري لا يزال يحافظ على مكانته.. وهدفي أكون "رقم واحد" في مصر والوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم هيبة المعلق الرياضي بقناة أون تايم سبورتس أن التعليق المصري لا يزال يحتل مكانة كبيرة في الوطن العربي، لم يستطيع المعلقين العرب سحب البساط من تحت أقدام المعلق المصري.

وقال "هيبة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "التعليق المصري بخير، وجيل الرواد العظام من المعلقين المصريين مثل محمد لطيف وعلى زيور وحمادة إمام هم من علموا كل الوطن العربي ضوابط وأساليب التعليق".

وأضاف: "بالتأكيد في السنوات الأخيرة شهد تألق بعض من المعلقين في شمال إفريقيا و معلقي منطقه الخليج لكنهم بالتأكيد لم يستطيعوا سحب البساط من المعلق المصري الذي ما زال يتمتع بأسلوبه الخاص وقدراته المذهلة على قراءه المباريات والتحدث في الفنيات وأيضا اللهجة المصرية المميزة".

وتابع: " المعلق المصري يواجه بعض العوائق التي تمنعه من التطور، حيث يعمل في وسط مشحون تسيطر عليه حالة من الاحتقان بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك ولا يجد من يدافع عنه في ظل هذا المناخ".

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وواصل: " ابد من عقد ورش تدريبية باستمرار للمعلقين، وكذلك وجود كيان يحمي المعلق كنقابة أو رابطة للمعلقين".

وعن طموحاته المستقبلية في مجال التعليق الرياضي قال: " الحياة مراحل و المرحلة الحالية هي مرحلة تثبيت أقدامي و تحقيق الانتشار الجماهيري المطلوب وأيضا التعلم وتصحيح الأخطاء".

واستطرد: "لكن هدفي واحد بأمر الله أن أكون المعلق رقم واحد في مصر والوطن العربي خلال الفترة القادمة وهو أمر يحتاج بالتأكيد كثير من العمل والاجتهاد، في ظل منافسة مع معلقين كبار".

بدأ هيثم هيبة مشواره في مجال التعليق الرياضي بالمشاركة في مسابقة اختبارات المعلقين بقناة الحياة أواخر عام 2007، وتم اختياره للتعليق على الدوري المصري عبر القناة، وتنقل بعدها بين بعض القنوات منها بيراميدز، واخيرا استقر به المطاف في قناة أون تايم سبورتس الفضائية.