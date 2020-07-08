رياضة | كلوب يتخذ قرارًا غريبًا ضد نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يتخذ قرارًا غريبًا ضد نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مشاركة لاعب الفريق أدم لالانا في أي مباراة مع الريدز حتي نهاية الموسم، حتي لا يتعرض لأي إصابة قد تُعسكر من انتقاله الحر لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان لالانا (32 عاما) قد مدد عقده حتى نهاية الموسم المشوّه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بنية ترك النادي الاحمر في نهايته.

وفيما استعاد اللاعب، المنضم إلى ليفربول من ساوثهامبتون في 2014، لياقته بعد تعرضه للاصابة، لا يريد كلوب الزج به في التشكيلة حفاظا على لياقته "من الواضح ان آدم يريد الرحيل في الصيف. نحن الآن أمام وضع صعب، لكنني احترم آدم كثيرا، وكل الأمور معه تمّ الاتفاق عليها".

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تابع المدرب الألماني "لياقته جيدة جدا، يتدرب وكل الأمور جيدة. لكن نعم المستقبل مستقبله، واذا أردنا مساعدته في أرض الملعب يمكننا الحصول عليها. هو موجود".

واشاد المدرب السابق لبوروسيا دورتموند بلاعب وسطه الدولي الذي كان لاعبا هاما في صفوف فريقه في الموسمين الأخيرين و"محترفا رائعا".

وقال اللاعب المرشح للانتقال الى ليستر سيتي والعودة للعب تحت اشراف المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز "هو احد أهم اللاعبين منذ قدومي، لذا اتمنى له الافضل. من وجهة نظري اصبح اسطورة هنا، لذا يمكنه ان يصبح اسطورة في مكان آخر بدءا من الموسم المقبل".