رياضة | ميدو يُشيد بحيادية الجنايني في إدارة شؤون كرة القدم المصرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يُشيد بحيادية الجنايني في إدارة شؤون كرة القدم المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو، مدرب نادي مصر المقاصة الأسبق، والنجم السابق لنادي الزمالك ومنتخب مصر تصريحاً مثيراً لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم المصرية.

وأشار ميدو، إلى أن عمرو الجنايني نسى أن ميدو أحد نجوم نادي الزمالك السابقين، في إشارة واضحة نحو حياديته الشديدة في إدارة كرة القدم.

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وشدد ميدو في تصريحات تليفزيونية، أن الجنايني حيادي لأقصى درجة، حيث أنه من كبار مشجعي الزمالك، ورغم ذلك تتهمه جماهير القلعة البيضاء بمحاباة الأهلي.

وأضاف ميدو، أن الجنايني يمتلك علماً كبيراً للزمالك في بيته، لكنه مشهود له بالنجاح بين الجميع.

كما أشار ميدو، إلى أن الجنايني حقق عدة نجاحات في فترته لقيادة كرة القدم المصرية، أبرزها تطبيق تقنية الفار، بالإضافة لخلق كوادر شابة، أبرزها حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات.

وتولى الجنايني مسؤولية قيادة كرة القدم المصرية، وذلك عقب استقالة الأتحاد السابق برئاسة هاني أبو ريدة، في أعقاب خروج منتخب مصر من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية.