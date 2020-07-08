رياضة | سر غياب النني عن تدريبات بشكتاش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سر غياب النني عن تدريبات بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تركية، سر غياب محمد النني، لاعب أرسنال المعار لبشكتاش، عن تدريبات فريقه لمدة يومين قبل مباراة فريقه أمام قيصري سبور الأخيرة.

وأوضحت صحيفة «milliyet» التركية، أن النني قد طلب من إدارة بشكتاش أموالاً إضافية مقابل المشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية بعد انتهاء عقده رسميًا.

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وتابعت الصحيفة، أن مسئولي بشكتاش قد استجابوا ببرود لهذه الفكرة، وتم الكشف عن أن النني الذي كان ينتظر قرار الإدارة بالتجديد، لم يتدرب مع الفريق لمدة يومين قبل مباراة قيصري سبور التي خسرها بشكتاش بنتيجة 3-1.

ووفقًا للصحيفة فقد تم توجيه انتقادات حادة للنني بسبب أدائه السيئ خلال المباراة، كما أثر غيابه عن التدريبات على سيرجين يالسين المدير الفني لبشكتاش، إلى جانب أدائه غير الفعال لمدة 90 دقيقة كاملة أمام قيصري سبور.

وأكدت الصحيفة أن إدارة بشكتاش لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن النني البالغ من العمر 27 عامًا، ومسألة بقائه مع الفريق الفترة المقبلة، بسبب كثرة مشاكل وتهديدات اللاعب بعدم المشاركة مؤخرًا.