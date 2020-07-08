رياضة | إلغاء مباراة الهلال والاتفاق الودية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء مباراة الهلال والاتفاق الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى المدرب خالد العطوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي فكرة إقامة مباراة ودية أمام الهلال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقرر الاكتفاء بأربع مواجهات مع أندية بدوري الدرجة الأولى قبل أن تستأنف منافسات الدوري.

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ومن المقرر أن يبدأ الاتفاق مبارياته الودية بمواجهة الباطن يوم الجمعة المقبل على أن يواجه الخليج ثم الثقبة وأخيرا القادسية.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء أن مباراة الاتفاق أمام القادسية ستقام بعد عودة الأخير من معسكره الحالي المقام في مدينة أبها ضمن الاستعدادات أيضا لبقية المشوار بدوري الأولى، حيث ينافس الفريق بقوة على العودة لدوري المحترفين.

وكانت هناك مخاطبات بين الاتفاق والهلال بشأن خوض مباراة ودية في الرياض حسب طلب المتصدر إلا أنه لم يجر التوافق بهذا الشأن ليكتفي الاتفاق بالمباريات الودية ضد فرق دوري الدرجة الأولى نتيجة تعذر خوض العديد من المباريات مع الفرق ومن بينها العدالة والفتح على اعتبار أن هناك مباريات مجدولة للاتفاق ضد الفريقين في بقية الجولات من بطولة الدوري.