رياضة | حوار - هيثم هيبة مُعلق "OnTime Sports": لو "صلاح" لاعبًا في الريال أو برشلونة لتوج بالكرة الذهبية.. ولقب نادي القرن "اعتباري" وعلى المتضرر اللجوء للمحكمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار - هيثم هيبة مُعلق "OnTime Sports": لو "صلاح" لاعبًا في الريال أو برشلونة لتوج بالكرة الذهبية.. ولقب نادي القرن "اعتباري" وعلى المتضرر اللجوء للمحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد المعلق الشاب هيثم هيبة، واحد من المُعلقين الرياضيين المميزين على الساحة الرياضية المصرية حاليًا، بدأ رحلته في مجال التعليق الرياضي قبل 13 عامًا، واستطاع بفضل موهبته الفريدة وأسلوبه وأدائه المختلف وثقافته الكروية العالية أن يصنع لنفسه شخصية مستقلة ومختلفة في عالم التعليق الرياضي ارتبط به جمهور الكرة بمصر، ونجح في حجز مكانًا له في كبري القنوات الفضائية المصرية، حيث عمل في قنوات الحياة وبيراميدز، وأخيرًا في قناة أون تايم سبورتس.

هيثم هيبة فتح قلبه لـ"الخليج 365 الرياضي" وتحدث في حوار مطول عن بداياته في مجال التعليق الرياضي وطموحاته المستقبلة، والأزمات التي يواجهها مجال التعليق في مصر وكيفية النهوض به؟، كما تحدث عن بعض الملفات الهامة على الساحة الكروية منها عودة النشاط الرياضي وسبب حالة الاحتقان بين جمهور "القطبين" ورأيه في النجاحات التي يحققها نجمنا المصري محمد صلاح في إنجلترا:-

في البداية, نريد أن نعرف من هو "هيثم هيبة"؟

معلق رياضي مصري، مواليد محافظه الغربية، حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية جامعه حلوان.

حدثنا عن بداياتك في مجال التعليق الرياضي؟ ومن تأثرت به من المعلقين القدامى؟

البداية في مجال التعليق الرياضي كانت في أواخر عام 2007 عندما أعلنت قناة الحياة عن اختبارات للمعلقين شارك بها أكثر من 1000 متسابق وكنت الحمد لله الاختيار الوحيد من المشاركين وبعدها بدأت مشواري كمعلق للدوري المصري في قناة الحياة.

وعن تأثري بالمعلقين القدامى بالتأكيد تعلمت واستفدت كثيرًا من الكابتن الكبير ميمي الشربيني وأيضا الراحل العظيم حمادة إمام وفاكهة المعلقين الكابتن محمود بكر وبالتأكيد شيخ المعلقين محمد لطيف والكثير من جيل العظماء في التعليق المصري.

هيثم هيبة أهلاوي أم زملكاوي؟

عندما كنت صغيرا بالتأكيد كان ميولي لأحد الفريقين ولكن عندما كبرت و دخلت مجال التعليق والاحتراف أصبح حبهما واحترامهما لدي بنفس المعدل كونهما كبيري أسرة كرة القدم المصرية.

ما هي أفضل مباراة علقت عليها ولا تنساها؟ وما هي المباراة التي تتمني التعليق عليها في أوروبا؟

الحقيقة هم مباراتين وليست مباراة واحدة، الأولى كانت بين الأهلي وانبي موسم 2008 وانتهت بالتعادل 3-3 وكانت أول مباراة في مشواري بمجال التعليق والحمد لله كانت ردود الأفعال مبهرة للغاية و المباراة الثانية كانت المباراة التاريخية التي جمعت الزمالك وبني عبيد في كأس مصر التي انتهت بفوز بني عبيد، بالتأكيد لن أنساها كونها حدثًا تاريخيًا.

أما المباراة التي أتمني التعليق عليها في أوروبا بالتأكيد أحلم بالتعليق علي "كلاسيكو الأرض" بين الكبيرين ريال مدريد و برشلونة.

يري البعض أن أسلوبك في التعليق يشبه أسلوب المعلق الكبير "بلال علام" .. ما تعليقك على ذلك؟

أرى هذا الأمر بعيد تمامًا، سمعته من قلائل ، هيثم هيبة يشبه هيثم هيبة فقط، ولكل معلق منا أسلوبه وطريقته الخاصة، فترى الكثيرين يربط بين أسلوبي وأسلوب الكابتن أحمد شوبير وأيضا بيني وبين المعلق الكبير علي محمد علي وهذا شيء جيد أن يضعك الجمهور المصري في مصاف عظماء التعليق في مصر.

ما المكانة التي يحتلها التعليق المصري على الساحة الرياضية حاليًا؟ وهل سحب المعلقين العرب البساط من تحت أقدام المعلقين المصريين ؟

التعليق المصري يحتل مكانة كبيرة في الوطن العربي و جيل الرواد العظام أمثال الكباتن محمد لطيف وعلى زيور وحمادة إمام ومحمود بكر هم من علموا كل الوطن العربي ضوابط وأساليب التعليق.

وشهدت السنوات الأخيرة تألق بعض المعلقين من شمال إفريقيا و معلقي منطقه الخليج لكنهم بالتأكيد لم يستطيعوا سحب البساط من المعلق المصري الذي ما زال يتمتع بأسلوبه الخاص وقدراته المذهلة على قراءه المباريات والتحدث في الفنيات وأيضا اللهجة المصرية المميزة.

كيف تري مستقبل التعليق الرياضي المصري؟ وهل قادر على منافسة التعليق العربي؟

التعليق المصري بخير ويضم العديد من المعلقين المتميزين وأتمنى أن يكون أفضل خلال الفترات القادمة، نعم قادر على منافسة التعليق العربي، والدليل وجود عدد كبير من المعلقين المصريين في العديد من المنصات العربية المختلفة.

ما الأزمات التي تواجه مهنة المعلق الرياضي؟ وما مقترحاتك للنهوض بالتعليق المصري؟

أزمة المعلق المصري أنه يعمل وحيدًا، و يعمل في وسط مشحون تسيطر عليه حالة من الاحتقان بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك ولا يجد من يدافع عنه في ظل هذا المناخ.

وعن رأيي في كيفية النهوض بالتعليق المصري؟ لابد من عقد ورش تدريبية باستمرار للمعلقين، وكذلك وجود كيان يحمي المعلق كنقابة أو رابطة للمعلقين.

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حدثنا عن طموحاتك المستقبلية في مجال التعليق الرياضي؟

الحياة مراحل و المرحلة الحالية هي مرحلة تثبيت أقدامي و تحقيق الانتشار الجماهيري المطلوب وأيضا التعلم وتصحيح الأخطاء، لكن هدفي واحد بأمر الله أن أكون المعلق رقم واحد في مصر والوطن العربي خلال الفترة القادمة وهو أمر يحتاج بالتأكيد كثير من العمل والاجتهاد، في ظل منافسة مع معلقين كبار وأتمنى للتعليق المصري أن يظل في الصدارة.

ما رأيك في قرار عودة الدوري الممتاز حاليًا رغم استمرار أزمة "كورونا"؟

لابد للحياة الكروية أن تعود، لأن كرة القدم متنفس حقيقي لملايين من الشعب المصري، وكرة القدم صناعة يعمل بها آلاف المصريين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأثروا جميعًا بهذا التوقف وأدعو الله أن يزيح هذه الغمة و هذا الوباء عن مصر والوطن العربي.

ما تعليقك على أزمة نادي القرن المثارة حاليًا بين الأهلي والزمالك؟

الموضوع سهل وبسيط للغاية "الكاف" منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي في بداية الألفية الجديدة أي منذ حوالي 20 عام والزمالك منذ هذا الحين يرى انه أحق بالفوز بهذا اللقب وعلى المتضرر أن يذهب للمحكمة الرياضية الدولية المختصة بالفصل في تلك النازعات، ثم ننتظر قرار المحكمة، لكن في النهاية أؤكد لك انه لقب اعتباري.

كيف تري حالة التعصب والاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة؟ ومن السبب في ذلك؟

الموضوع أصبح صعب للغاية وأصبحت هناك حالة من الاحتقان الكبير بين جماهير الكرة المصرية وسببها الحقيقي هو مواقع السوشيال ميديا التي أصبحت بلا رقيب وزادت من حالات التراشق والاحتدام بين جماهير القطبين ولكن أرى ذلك ايضًا في معظم الدوريات الأوروبية الكبرى، وبالتأكيد لا بد من وضع ضوابط لتصحيح مفهوم الانتماء والتشجيع.

هل تري أن فترة التوقف الطويلة ستؤثر على الأهلي والزمالك في دوري الأبطال؟ وهل أحدهما قادر على التتويج باللقب هذا الموسم؟

فتره التوقف الحالية بالتأكيد تؤثر بشكل كبير على لاعبي الأهلي والزمالك خلال منافساتهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لابتعاد اللاعبين عن التدريبات البدنية و الكروية فترة طويلة، ما يظهر اللاعبين بشكل سيئ، غير المستوي الذي تعودنا عليه خلال فترة ما قبل كورونا، ولكن على الجانب الآخر ستجد المنافسين تأثروا أيضا لتوقف النشاط الكروي، وأتمنى أن يكون النهائي مصري خالص بين الأهلي والزمالك، وسأكون فخورا برفع أحدهما للأميرة الإفريقية.

كيف تري نجاحات "صلاح" مع ليفربول وتتويجه مؤخرًا بالدوري الإنجليزي؟.

سعيد جدا بما حققه النجم الكبير محمد صلاح مع فريق ليفربول، وأبارك له على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وعودة اللقب الغائب منذ 30 عامًا عن قلعه "المرسيسايد".

محمد صلاح غير معتقداتنا وسقف طموحنا الكروي بعد حصوله على أفضل لاعب في أول موسم مع ليفربول في الدوري الانجليزي وحصوله على لقب هداف البريميرليج في الموسمين الماضيين، وأيضا تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بالتأكيد صلاح وضع لاعبي الكرة المصرية في مكان آخر.

هل "صلاح" قادر على التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم؟

أتمنى أن يحصل محمد صلاح على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وهو قدره الحقيقي.

رغم تتويج محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا وتحقيق بعض الأرقام والجوائز الفردية العام الماضي، إلا أننا وجدنا الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يتوج بهذه الجائزة رغم عدم تحقيقه إنجازات مثل صلاح أو ساديو ماني أو فان دايك، وكلاء اللاعبين يتحكمون في هذه الجوائز، ولو تواجد صلاح داخل قلعتي الريال أو برشلونة لتوج باللقب.

ما اللقب المناسب الذي تطلقه على محمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟

محمد صلاح ( المندوب المصري السامي لدي بريطانيا)، ميسي ( الساحر) كريستيانو رونالدو ( الإمبراطور).

من يستطيع من اللاعبين المصريين تكرار نجاحات "صلاح" في أوروبا؟

أتمنى أن يحقق الكثير من اللاعبين المصريين ما حققه محمد صلاح، وأن يصلوا إلي أبعد من ذلك، لكن ما وصل إليه صلاح مع ليفربول وتواجده ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة أمر يصعب المهمة كثيرًا أمامهم، ورغم أن مصر ولادة ولديها الذخيرة من اللاعبين لكن لابد على الأندية أن تمنح الشباب الفرصة للاحتراف بالدوريات الأوروبية في سن مبكرة، لأن آفة الكرة المصرية دائما هي تعطيل اللاعبين وعدم السماح لهم بالاحتراف مبكرًا.

في النهاية وجه رسالة لجمهور الكرة المصرية، والمسئولين عن اللعبة في مصر؟

جمهور كرة القدم في مصر، هو "الدينمو" والمحرك الرئيسي للكرة المصرية، أتمني عودتهم للملاعب قريبًا لأن الكرة بدونهم كالطعام بدون ملح، وأتمنى من المسئولين عن الكرة في مصر تطبيق دوري المحترفين وكذلك وضع بند يتيح للشباب الخروج المبكر للاحتراف في الدوريات الأوروبية.