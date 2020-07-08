شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إنجليزية: أرسنال وأرتيتا يريدان رحيل جيوندوزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت العديد من الصحف الإنجليزية تقارير حول لاعب أرسنال ماتيو جويندوزي أكدت فيه أن اللاعب قريب جداً من الرحيل عن النادي الصيف المقبل.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن إدارة الجانرز والمدير الفني مايكل أرتيتا يريدون رحيل اللاعب عن الفريق، مشيرة أن سلوك اللاعب غير جيد تجاه الفريق أو المدير الفني، حيث استبعده أرتيتا من التدريبات الجماعية للفريق.

وإشارات الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب الفرنسي للأرسنال كان قد افتعل شجار في مبارة فريقة أمام برايتون وقام الشجار مع لاعبي الفريق المنافس بعد انتهاء المباراة، وهو الأمر الذي وضع العديد من التساؤلات حول سلوك اللاعب.

وأكدت «ديلي ميل» أن اللاعب الشاب على ردار العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب وهم برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وأتليتكو مدريد، موضحة أن هناك اتصالات بالفعل مع اللاعب عقب الأخبار التي ترددت عن أمكانية رحيلة عن ملعب الإمارات الصيف المقبل.

من جانبها قالت صحيفة «صن» الإنجليزية أن نادي الأرسنال يريد بيع اللاعب بحوالي ٣٦ مليون يورو ولكن إدارة النادي ترحب أيضاً بعروض الإعارة للاعب، مشيرة أن اللاعب صاحب الم ٢١ عاماً على رادار نادي برشلونة الإسباني الذي يريد ضم اللاعب لصفوفه.

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