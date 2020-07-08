شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه يحتفل بعيد ميلاد والدته .. ويدعو لها دعاء مؤثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحتفل حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاد والدته، حيث قام اللاعب بنشر صورة معها، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، معلقًا عليها بدعاء مؤثر، قائلاً: "أمى اللهم أجل أمى ممن تقول لها النار اعبرى فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة أقبلى فقد اشتقت إليك قبل أن أراك، كل سنة وأنتى فى صحة وخير يا أجمل واحن وأطيب قلب فى الدنيا".



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وكان حسنى عبد ربه صرح أنه يوجد بعض السماسرة يتحكمون فى إدارة الدراويش خلال بعض التصريحات ولكن لم يكن لديهم صفة بقلعة الدراويش وأنه يوجد بعض الشخصيات ترغب فى هدم الرموز وهذا لا يصنف خلاف شخصى بالمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة.

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وأوضح حسنى عبد ربه أن باهر المحمدى لاعب فريق الإسماعيلى يرغب بالاستمرار داخل الفريق ولكن ينتظر التقدير المالى من قبل المسئولين لتأمين مستقبلة وأتمنى التواجد داخل قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة و تكتف الجميع لبناء فريق قوى قادر على المنافسة لحصد البطولات قائلاً: "الإسماعيلى صعبان عليا".

وأشار حسنى عبد ربه إلى أنه قرر عدم خوض أنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم القادمة عقب بعض الأزمات التى تتواجد على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى ولابد من عدم المجازفة فى هذا الأمر لعدم خساراة ثقة الجمهور.