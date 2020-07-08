شكرا لقرائتكم محمد ناجى جدو ينشر صورته خلال تدريبات مكثفة للجونة إستعدادا لإستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد ناجى " جدو " لاعب نادى الجونة صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " من تدريبات الفريق إستعدادا لإستئناف الدورى أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

ويواصل الفريق الساحلى تدريباته ملتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا.



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من جانبه، قال نادر شوقى الرئيس التنفيذى للشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة، فى تصريحات سابقة إن فريق الكرة بدأ التدريبات الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، موضحاً أن الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة فى المسحة الثانية.

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وفضل نادى الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى، وبناء عليه تم إبلاغ اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبي المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة.

وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.