شكرا لقرائتكم أليو بادجي يعتدي على مواطن أفريقي أثناء لعبهما سوياً لمباراة بالشيخ زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتدى السنغالي اليو بادجي مهاجم النادي الأهلي على مواطن افريقي اثناء لعبهما سوياً لمباراة كرة خماسية في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر، وعلم الخليج 365 أن اليو بادجي شارك مع مجموعة من أصدقائه في مباراة كرة خماسية أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ونشب خلاف بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس ليقوم اليو بادجي بالتعدي عليه بالضرب المبرح.

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وأنهى مدير الحي السكني برفقة رجال الأمن الأزمة وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية، فيما تم اقناع المواطن بعدم تقديم محضر ضد اليو بادجي للحفاظ على مستقبل اللاعب وعدم تأثير الأمر على مستقبله الكروي، وكان لأليو بادجي واقعة سابقة مع زميله رمضان صبحي، حيث قام بادجي أيضاً بالاعتداء على الجناح الدولي المصري في احد تدريبات الفريق الأحمر قبل جائحة كورونا بسبب الخلاف على إحدى الكرات.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باستمرار السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق رافضاً رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر مرحباً برحيل الأنجولي جيرالدو الذي خرج من حساباته طوال الفترة الماضية، وأكد فايلر أن بادجي مهاجم جيد وصاحب أمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادي قبل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التي شارك فيها بادجي مع الأهلي لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية خاصة وأنه إنضم للنادي في يناير الماضي من رابيد فينا النمساوي وكان يحتاج فترة أطول للانسجام والتأقلم مع الفريق.