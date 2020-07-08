شكرا لقرائتكم كاف يدرس إعفاء المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يدرس إعفاء المنتخبات المتأهلة لخوض نهائيات كأس العالم 2022، من خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023، بسبب ضغط المباريات، وتزامنها مع إقامة المونديال فى نفس العام.

وفقا لصحيفة "الصباح" المغربية، فإن الاتحاد الإفريقى، يدرس مجموعة من الإقتراحات لإقامة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، فى ظل لعب مباريات هذه التصفيات خلال عام إقامة كأس العالم فى قطر.

أضافت الصحيفة، أن من أبرز الحلول المقترحة من قبل الكاف، اعتماد التصنيف الشهري للاتحاد الدولي، في تأهل المنتخبات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، من خلال السماح بالتأهل المباشر للمنتخبات الإفريقية 16 الأولى، بعد إجراء نهائيات كاس أمم لأفريقيا فى الكاميرون التى تم تأجيلها إلى عام 2022، على أن تجرى التصفيات للمنتخبات 38 المتبقية، باعتماد الإقصاء المباشر في مواعيد الأجندة الدولية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الإقتراح سوف يعفي المنتخبات الإفريقية الخمسة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، من خوض التصفيات، على اعتبار أنها لن تخرج عن المنتخبات المصنفة ضمن 16 فريقا الأولى في إفريقيا، حسب تصنيف الفيفا.

وتنطلق التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في يونيو المقبل، بإجراء أربع جولات، كما ستجرى أخر جولتين في سبتمبر وأكتوبر 2021، على أن يقام الدور الأخير في نوفمبر من نفس العام.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، قد قرر تأجيل كأس أمم أفريقيا فى الكاميرون، التى كان من المقرر إقامتها خلال شهر يناير وفبراير المقبلين، إلى نفس الشهرين من عام 2022، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.