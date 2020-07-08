شكرا لقرائتكم الأهلي في صدارة أفضل 5 أندية إفريقية تفاعلا على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر النادي الأهلي صدارة الأندية الإفريقية الكثر تفاعلا على موقع تويتر في شهر يونيو الماضي، وحسب صفحة ديبورتيس فينازاس فقد جاء الأهلي في المركز الأول بينما جاء الزمالك في المركز الخامس بقائكةة الأفضل في شهر يونيو.

وجاء ترتيب أفضل 5 أندية على تويتر في شهر يونيو الأهلي في المركز الأول ثم الرجاء المغربي في المركز الثاني ثم سيمبا التنزاني في المركز الثالث، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المركز الرابع، وأخيرا الزمالك في المركز الخامس.

وفيما أرقام الأندية الخمسة على موقع تويتر في شهر يونيو:





وبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة قبل عودة بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا" ، وأتفق مسئولو الأهلي والنادي السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني وكافة عناصر الفريقين ، ويبحث عبد الحفيظ مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.

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فيما أجرى لاعبو فريق الأهلى المسحة الطبية الثالثة عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية الثالثة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أجرى رينيه فايلر مسحة كورونا صباح اليوم، للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات غدا، الخميس، كما أجرى توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق، مسحة كورونا بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس الأول رفقة فايلر بعد انتهاء الاجازة التى حصلا عليها، وظهر رينية فايلر لأول مرة فى تدريبات الفريق الأحمر منذ العودة، عقب فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا المستجد، حيث كان فايلر قد سافر إلى سويسرا فى بداية أزمة كورونا ومع توقف حركة الطيران لم يستطع السويسرى قيادة تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية حتى عودته إلى القاهرة يوم الأثنين الماضي، وحضر السويسرى إلى مران الأهلى المقام حالياً على ملعب التتش استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، ونشرت صفحة الأهلى عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام" صور لفايلر فى التتش وعلقت عليها : أنظروا من حضر هنا.