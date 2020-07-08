شكرا لقرائتكم تأجيل وصول حمزة المثلوثى إلى القاهرة للأسبوع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى، إنه تأجل وصوله إلى القاهرة، للأسبوع القادم بعدما كان من المنتظر وصوله اليوم رفقة الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، وإنه يقوم حاليا بإنهاء بعض المتعلقات الخاصة به وسيصل إلى القاهرة فور إرسال تذاكر الطيران الخاص به خلال الفترة القادمة.

ووصل التونسى فرجانى ساسى، للقاهرة، قادمًا من بلاده بعد استئناف رحلات الطيران من جديد، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لمسحتين للاطمئنان عليه قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق ومعسكر برج العرب، حيث سيخضع لمسحة كورونا الأولى يوم الخميس المقبل، وسينتظر الخضوع لمسحة ثانية، من أجل الانضمام لمعسكر الزمالك فى برج العرب، المقرر انطلاقه غدًا الخميس، ضمن الاستعدادات التى يجريها الفريق الأبيض من أجل عودة المنافسات الكروية، والذى سيمتد لمدة 14 يومًا.

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ومن المقرر، أن يخوض فريق الزمالك، مرانه الأول، صباح غد الخميس، بملعب النادى، لأول مرة بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة، استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل، ولذا من المقرر، أن يخوض الزمالك مرانه الأول صباح غد الخميس، قبل السفر إلى برج العرب لخوض معسكر الفريق، الذى سيمتد لمدة 14 يومًا، ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.

وقرر مسئولو الزمالك تخصيص غرفة لكل لاعب فى معسكر الفريق ببرج العرب، المقرر انطلاقه غدًا الخميس، لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بأكبر قدر ممكن خلال معسكر الفريق وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا، ضمن الضوابط الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبى الموضوع داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أرجئ إعلان قائمة المعسكر إلى غد الخميس، انتظارا للحصول مساء اليوم، على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبين بالأمس، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.