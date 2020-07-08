شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يجهز فريق 99 لمواجهة أى صعوبات قد تواجه الفريق الاول بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يجهز فريق 99 لمواجهة أى صعوبات قد تواجه الفريق الاول لإستئناف مباريات الدوري بسبب فيروس كورونا ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو عبر أذاعة أون سبورت مع النجم حازم إمام :" هناك صعوبات شديدة تواجه الفرق من أجل عودة الدوري ، نحاول قدر الامكان تنفيذ الاجراءات الاحترازية طلبنا من اللاعبين الحضور للنادى مرتدين زى التمرين للدخول للملعب مباشرة بدون اى احتكاك ومغادرة النادى فوراً عقب المران ، ونحرص على تعقيم الملعب قبل وبعد المران وكلها أمور مرهقة مادياً لأى نادى".

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى :" العينة الاولى للفريق جاءت سلبية بينما شهدت مسحة كورونا الثانية وجود حالة إيجايبة فى الانتاج لطبيب بالجهاز الطبى للنادى ، فيما لاتزال نتيجة المسحة الثالثة محل شكوك كبيرة".

وتابع خالد مهدى:"بعض لاعبى الانتاج كانوا خائفين من العودة للمران بداعى الخوف على أنفسهم وأسرهم من الفيروس ، ولكن بمرور الوقت زال الخوف وانتظم الجميع فى التدريبات لمدة 11 يوماً ونستعد لتنظيم معسكر فضلا عن تجهيز فريق 99 بالنادى حتى يكون لاعبيه فى أتم الاستعداد حال حدوث أى أزمة للفريق الاول مع استئناف مباريات الدوري فى 6 أغسطس المقبل".

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ويراقب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى أوزان لاعبيه خلال فترة الاعداد استعداداً لعودة الدوري بغية وصول كافة اللاعبين للاوزان المثالية قبل إنطلاق المسابقة، ويحرص مختار مختار على متابعة البرامج الغذائية التى وضعها للاعبين للتعرف على مدى تنفيذها بجانب التدريبات البدنية المخصصة لكل لاعب للتخلص من الاوزان الزائدة التى اكتسبوها خلال فترة العزل المنزلى والابتعاد عن التدريبات منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

على الجانب الأخر، طمئن مسئولى الإنتاج الحربى، لاعبى الفريق باقتراب صرف مستحقاتهم المالية فى غضون أيام قليلة حيث سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدوري ، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.

وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.

وقال خالد مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.