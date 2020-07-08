الامارات | الفجيرة ينهي أولى صفقات "الهجوم" تحضيراً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة ينهي أولى صفقات "الهجوم" تحضيراً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة من خلال حساب النادي على "تويتر"، التعاقد مع هداف المنتخب الاولمبي، ورديف العين علي عيد (22 سنة)، على سبيل الاعارة لموسم واحد، وذلك ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وتعد هذه أولى صفقات الفجيرة في خط الهجوم. ويعد علي عيد احد اللاعبين الحاصلين على جائزة مبادرة الهدافين، التي تنظمها رابطة المحترفين، بعد أن سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، قاد بها فريقه للفوز على حتا بستة أهداف دون رد في دوري الخليج العربي للرديف في موسم 2017-2018، كما واسهم بشكل فاعل مع المنتخب الاولمبي في الكثير من مبارياته.

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