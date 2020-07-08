الامارات | نجم الأهلي المصري يفاجىء ناديه بعد رفع إسمه من القائمة.. والكشف عن موقف مروان محسن

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي المصري يفاجىء ناديه بعد رفع إسمه من القائمة.. والكشف عن موقف مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وكيل اللاعبين تامر النحاس، عن مفاجأة خاصة بتجديد تعاقد نجم الأهلي سعد سمير، والذي تم مؤخراً لمدة 3 سنوات، كما أكد استمرار مهاجم الفريق مروان محسن في الفريق بناء على رغبة المدير الفني للفريق الأحمر، ريني فايلر باستمرار اللاعب. وكان الأهلي أعلن عن تجديد عقود حارسه الدولي محمد الشناوي لـ5 سنوات، ومدافعه سعد سمير لـ3 سنوات، بحسب ما أعلن عبر موقعه الرسمي أمس.

وقال تامر النحاس في تصريح صحافي: تلقيت اتصالا من مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، وقال لي خلال 48 ساعة سأجتمع معه ومع أمير توفيق مدير التعاقدات لإتمام تجديد تعاقد مروان، كنا من المفترض أن نجتمع في مايو الماضي، ولكن الظروف الطارئة بسبب تفشي فيروس كورونا حالت دون ذلك. وخلال الفترة الأخيرة اتفقنا على كل شيء، ولا توجد أي مشكلة في تجديد التعاقد، وأبلغني عبدالحفيظ أن فايلر طلب استمرار مروان محسن معتبرا إياه من أبرز عناصر الفريق".

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وعن موقف سعد سمير، قال: "اتصل بي سعد منذ فترة، وأبلغني بأن الأهلي رفع اسمه من القائمة، وتساءل هل أصبح بهذه الخطوة لاعبا حرا أم لا؟، أجبته بأنه أصبح حرا، ووجدته يقول لي سأجتمع مع عبدالحفيظ وأمير توفيق وأريد تواجدك معنا، وأثناء الاجتماع شعر عبدالحفيظ وأمير توفيق ببعض القلق من حضوري واعتقدا أن هناك مطالب كثيرة من قبل سعد".

وأضاف: تفاجأ الثنائي بقيام سعد بإخراج العقد الجديد من حقيبته ووقع عليه على بياض، وقال لهما أن يفعلا ما يريد النادي، إما بتجديد التعاقد بالمدة القديمة أو زيادة المدة، واندهش عبدالحفيظ وأمير توفيق مما حدث، ورغم أن الأهلي أعلن ذلك أمس، لكن الحقيقة أنه وقع على بياض ودون أن يطلب شيئا. وكان سعد سمير غاب عن الأهلي منذ فترة بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس، حيث أصيب يوم 28 سبتمبر أمام بلاتينوم.

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