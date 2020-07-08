الامارات | غوارديولا يقرر التحدث إلى لاعبه للحسم في مستقبله مع سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يقرر التحدث إلى لاعبه للحسم في مستقبله مع سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق مان سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا إنه سيجتمع مع المدافع جون ستونز بعد انتهاء الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للحديث عن مستقبله. وعانى ستونز من نقص اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى سيتي عام 2016، وتراجع ترتيبه في قلب دفاع الفريق بعد إيمريك لابورت وفرناندينيو وإيريك جارسيا ونيكولاس أوتامندي.

وتكهنت وسائل اعلام بريطانية بأن ستونز، الذي يمتد عقده مع سيتي حتى 2022، يعد مطلبا لأرسنال وناديه السابق إيفرتون. وأوضح غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم "قلت عدة مرات، وسأكرر قولي إنني أكثر من سعيد بشخصية واحترافية ستونز".

وأضاف "أريد أفضل شيء له وفي نهاية الموسم سنجتمع لنتحدث عما سيحدث لأنه أحيانا تكون رغبتي معاكسة لرغبة اللاعبين أو رغبة النادي". وتابع "أنا صادق معهم وموقفي ليس فقط مع جون بل مع أي لاعب آخر هو الحاجة للتغيير وسنتحدث في ذلك". واكتفى ستونز بخوض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة بالكاحل.

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وواصل غوارديولا "بالتأكيد نريد أن يعود للعب والتدريب لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر بدون إصابات. عانى جون من الإصابات لكنه يتمتع بالكفاءة بالتأكيد ولا شك في ذلك".

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