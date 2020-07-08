الامارات | رونالدو يرد على الخسارة الكارثية أمام ميلان بصورة

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يرد على الخسارة الكارثية أمام ميلان بصورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حزنه وعدم رضاه عن هزيمة فريقه المذلة أمام ميلان، لكنه أكد بأنه يجب نسيان هذه العقبة والنظر إلى ما هو قادم.

ووجه رونالدو رسالة لزملائه والجماهير عقب الهزيمة من خلال حسابه على "إنستغرام"، لبث روح جديدة للفريق عقب هذا التعثر. ودون رونالدو عبر رسالته: "لم تكن النتيجة التي أردناها، ولكن يجب أن نخرج مرفوعين الرأس، ونواصل العمل جميعاً حتى النهاية".

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وقام رونالدو بإرفاق صورة جماعية للفريق أثناء الاحتفال بهدفه، حيث يتطلع البرتغالي إل خوض المباريات المقبلة بروح جديدة. وتعرض يوفنتوس لهزيمة قاسية أمام ميلان 4-2، رغم من تقدم "البيانكونيري" في النتيجة 2-0 في البداية.

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