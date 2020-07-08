الامارات | وفاة الهداف التاريخي للترجي التونسي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الهداف التاريخي للترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الترجي التونسي عن وفاة مهاجمه وهدافه التاريخي عبدالمجيد التلمساني، عن عمر 83 عاماً. وذكر الترجي في بيان بموقعه الإلكتروني: "علمنا ببالغ الحزن والأسى والحسرة بنبأ وفاة هدافنا التاريخي والد مهاجمنا السابق زياد التلمساني، عبدالمجيد التلمساني". وكان التلمساني، المولود عام 1937، من أبرز مهاجمي الترجي ومنتخب تونس في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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