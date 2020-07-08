- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب.. لاعب يشترط لتجديد عقده راتباً أعلى بـ3 أضعاف ما كان يتقاضاه قبل "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن لاعبا دوليا سابقا، اشترط الحصول على راتب أعلى بثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه في الموسم الماضي، وذلك من أجل تجديد عقده مع ناديه في دوري الخليج العربي. وسيرتفع الراتب الجديد الذي يشترطه عن السابق، من 80 ألف درهم إلى 300 ألف درهم شهريا.
وبرر اللاعب مطالبته بهذا الراتب المرتفع على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، بكونه يستحقه نظرا لـ"تطور مستواه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب.. لاعب يشترط لتجديد عقده راتباً أعلى بـ3 أضعاف ما كان يتقاضاه قبل "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.