الامارات | تونس تمنح البطلة الأولمبية حبيبة الغريبي لقب "سفيرة الرياضة التونسية"

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمنح البطلة الأولمبية حبيبة الغريبي لقب "سفيرة الرياضة التونسية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية اليوم منح لقب "سفيرة الرياضة التونسية" إلى العداءة والبطلة الأولمبية المعتزلة حبيبة الغريبي. وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في تونس التي يجرى فيها منح هذا اللقب لرياضي، وذلك بجانب راتب شهري. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن منح اللقب يهدف إلى استثمار النجاحات التي حققتها الغريبي لدعم الدبلوماسية في قطاع الرياضة وتعزيز صورة تونس دوليا.

وقالت حبيبة الغريبي، التي تقيم في فرنسا، قبل مراسم استلام المنصب اليوم "سعيدة كوني أول رياضية في تونس تنال هذا اللقب. هي مسؤولية ومهمة جديدة بالنسبة لي". وأضافت "اللقب شرفي ولكنه سيسمح لي بتمثيل بلدي في أي حدث خارج البلاد. ويمكنني تقديم ما يمكن أن يساعد بلدي". وكانت الغريبي (36 عاما) متخصصة في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة وقد بدأت أولى مشاركاتها الدولية منذ عام 2002.

وكان من إنجازات الغريبي تتويجها بلقب بطلة العالم في سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم بزيوريخ عام 2011، كما أحرزت الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 في السباق نفسه، إلى جانب تتويجها في منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، في زيوريخ عام 2014 وفي موناكو وبروكسل عام 2015.

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