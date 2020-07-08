شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام ميلان × يوفنتوس: ثورة «الروسونيري» تحبط حامل اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أي سي ميلان انتصارًا غاليًا على حامل لقب الدوري الإيطالي يوفنتوس، بنتيجة 4-2، في ديربي بين أكبر فريقين في الكرة الإيطالية من حيث التاريخ والألقاب المحلية والأوروبية، في مباراة ضمن مباريات الجولة 31 من السيريا أي.

وحافظ ميلان على انطلاقته شبه المثالية منذ استئناف الموسم، والتي شهدت تحقيق الفريق للفوز في 4 من المباريات الـ5 التي لعبها، مع عدم الخسارة خلال تلك السلسلة (تعادل 1)، في حين انتهت سلسلة يوفنتوس منذ استئناف الموسم والتي شهدت تحقيق الفريق لأول 4 مباريات، ولكن خسارة أمس، أوقفت هذا السجل.

ولم تؤثر الخسارة التي تلقاها المتصدر الحالي على موقفه في جدول الترتيب، فاستمر في مقدمة الترتيب برصيد 75 نقطة وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، لاتسيو، الذي تلقى هزيمة ثانية على التوالي وثالثة منذ استئناف الموسم، مع سقوط فريق العاصمة الإيطالية خارج قواعده ضد ليتشي بنتيجة 2-1.

وأرتقى أي سي ميلان في جدول الترتيب إلى المركز الخامس بشكل مؤقت، وإن كان الفريق لا يزال بعيدًا تمامًا عن فرق المربع الذهبي (14 نقطة عن صاحب المركز الرابع)، وهي المراكز التي تكفل بطاقة التأهل لدوري الأبطال.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم الضيوف بهدفين دون مقابل بعد 8 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، في بداية أوحت للجميع أن المتصدر في طريقه لفوز جديد يقربه من لقب المسابقة.

وافتتح لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو التهديف في المباراة قبل أن يعزز البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم يوفنتوس بهدف ثاني، ليساهم رونالدو في تسجيل 25 هدف خلال أخر 17 مباراة في الدوري، مع تسجيله لـ21 هدفًا وصناعته لـ4 أهداف.

ولم يغب رد فعل أصحاب الأرض كثيرًا، فردوا بعد 9 دقائق من هدف يوفنتوس الثاني وبسلسلة تهديفية امتدت لـ5 دقائق، قلبوا فيها تأخرهم من 0-2 إلى تقدم بنتيجة 3-2 بفضل تألق واضح من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، ثم صنع الهدف الثاني للإيفواري فرانك كيسي، قبل أن يضيف البديل رفائيل لياو الهدف الثالث.

وحافظ زلاتان على مساهمته التهديفية المميزة مع ميلان، فأشترك السويدي في تسجيل 8 أهداف خلال 9 مباريات لعبها بشكل أساسي في السيريا آي هذا الموسم (سجل 5 وصنع 3)

وحسم الكرواتي أنتي ريبيتش المباراة عمليًا لأصحاب الأرض بهدف رابع قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، ليحقق ميلان انتصارًا كبيرًا على يوفنتوس، ويسجلون في مرمى غريمهم التقليدي 4 أهداف في مباراة بالدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 31 عامًا، وبالتحديد منذ مارس 1989 (فازوا 4-0).

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وأهدر يوفنتوس تقدمه بفارق هدفين ضد منافس في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ مواجهته لفيورنتينا في أكتوبر 2013 (خسر 4-2 أيضًا)، وهو أول فوز لميلان في مباراة كان متأخر فيها بهدفين ضد منافس في الدوري منذ الفوز على ساسولو في أكتوبر 2016 (من خسارة 1-3 إلى فوز 4-3).

وارتفعت حصيلة الأهداف التي استقبلتها شباك يوفنتوس خلال هذا الموسم إلى 30، وهو الرقم الذي لم يتلقاه الفريق عن هذه المرحلة من الموسم (الجولة 31) منذ موسم 2010/2011 (38).