شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن وصول فرجاني ساسي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى للقاهرة قادمًا من بلاده، بعد استئناف رحلات الطيران من جديد.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه من المقرر أن يخضع اللاعب لمسحتين، للاطمئنان عليه قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق ومعسكر برج العرب.

وكان ساسي قد سافر إلى بلاده في ظل التوقف الحالي، وانضم لمعسكر منتخب نسور قرطاج الأخير.