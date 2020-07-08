شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسن: أي لاعب في الأهلي يتمنى الانضمام للزمالك.. حتى رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، إن أي لاعب في الأهلي يتمنى الانضمام للقلعة البيضاء، بما في ذلك نجم الفريق رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأضاف «حسن»، في تصريحات ببرنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»: «رمضان صبحي زي عبدالله السعيد وحسام عاشور وأحمد فتحي، سهل جدًا يسيب الأهلي ويروح نادي تاني».

وتابع: «أي لاعب في الأهلي يتمنى يروح نادي الزمالك، يعني ممكن نلاقي رمضان صبحي في الزمالك، وده لسببين؛ الأول لأن المادة بتتكلم، وثانيا مصداقية مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ومجلس الإداة في الفلوس، لكن في الناحية التانية في لاعيبة كبيرة لم تجدد وعارفة إن ممكن النادي يغدر بيهم».

وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء تمديد تعاقد الحارس محمد الشناوي لـ5 سنوات، وكذلك المدافع سعد سمير لـ3 سنوات.

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