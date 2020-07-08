شكرا لقرائتكم خبر عن «جندوزي» يشعل صراعًا بين كبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل لاعب الوسط الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي ماتيو جندوزي، صراعًا بين ثلاثة من كبار الأندية الأوروبية الذين يرغبون في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن نجم الجانرز يحظى باهتمام إنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى الثنائي الإسباني أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الأندية الثلاثة تواصلت بالفعل مع إدارة الجانرز من أجل الاستفسار عن وضعية اللاعب الدولي الفرنسي قبل سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن عدة تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمالية رحيل «جندوزي» عن أرسنال عقب نهاية الموسم الجاري، فيما تبدو وجهته القادمة على الأغلب خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.