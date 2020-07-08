شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي: المبلغ المطلوب من الزمالك لبيع حميد أحداد «تعجيزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت إدارة نادي الرجاء الرياضي المغربي، اندهاشها من المبلغ الذي طلبه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزماك المصري، نظير شراء المهاجم المعار إلى الفريق الأخضر حميد أحداد.

وكان الزمالك قد أعلن أن نادي الرجاء تأخر في تفعيل بند شراء نهائي للعقد الذي انتقل بموجبه لاعبه حميد أحداد معارا، وطالب بدفع 1.5 مليون دولار للقلعة البيضاء للاحتفاظ باللاعب.

ووفقًا لموقع «موقع 360 sport» المغربي، قال مصدر مسؤول بنادي الرجاء إن المبلغ الذي يطالب به مرتضى منصور، من أجل الاحتفاظ بحميد أحداد الذي يلعب له معارا إلى نهاية الموسم الجاري، تعجيزي ولا يمكن لأي فريق بالدوري المغربي تسديده، نظرا للإمكانيات المالية المحدودة للأندية الوطنية.

وشدد المصدر ذاته، على أن عقد إعارة أحداد من الزمالك، يبقي هذا الأخير بالرجاء إلى نهاية الموسم الكروي الجاري، وحتى نهاية مسابقتي الدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا.