شكرا لقرائتكم خبر عن غاب عن التدريبات يومين.. أزمة جديدة بين النني وبيشكتاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمة كبيرة يعيشها لاعبنا الدولي محمد النني، مع فريقه التركي بيشكتاش بسبب أزمة الرواتب الأمر الذي دفعه للغياب عن التدريبات ليومين متتالين.

وكشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن متوسط الميدان محمد النني والمحترف في صفوف بشكتاش التركي، تمرد على فريقه قبل مباراة قيصري سبور والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة (3-1)، ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من الدوري التركي.

ووفقًا لصحيفة "Milliyet" التركية، فإن النني غاب عن تدريبات بشكتاش يومين بسبب أزمة راتبه المتأخر.

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين النني والنادي التركي بسبب مطالبته بالحصول على راتبه المتأخر بالإضافة إلى حوافز إضافية نظير الاستمرار رفقة فريقه حتى الانتهاء من الموسم.

وتعرض النني إلى انتقادات لاذعة بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الإثنين الماضي بحسب ما أوضحته الصحيفة التركية.

بشكتاش لم يحسم موقفه من استمرار النني في الموسم المقبل على الرغم من وجود نية سابقة للمدرب سيرجين يالتشين، في تمديد فترة الإعارة لعام آخر بعدما تم التعاقد معه في الصيف الماضي قادمًا من صفوف آرسنال.

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جدير بالذكر أن بشكتاش يمتلك أحقية شراء النني من آرسنال لكن بشرط دفع 18 مليون يورو.