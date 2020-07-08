شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرفض محاولات مانشستر سيتي لضم «كومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «بيلد» الألمانية إن نادي بايرن ميونخ رفض محاولات نادي مانشستر سيتي لضم نجم الفريق الألماني كينجسلي كومان، على خلفية تعاقد الفريق البافاري مع ليروي ساني قادماً من السيتي.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي حاول بقوة مبادلة ساني بكومان، لكن حسن صالح حميديتيش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أكد أن الدولي الفرنسي لم يكن مطروحًا ضمن الصفقة، ولن يستغنى عنه الفريق.

وأكدت الصحيفة الألمانية أنه في النهاية وافق مانشستر سيتي على انتقال ساني لبايرن، دون الحصول على كومان ضمن الصفة، مشيرة إلى أن ساني سيكون له دورًا كبيرًا مع الفريق الألماني الموسم القادم، على الرغم من اعتماد البايرن هذا الموسم على الثنائي سيرجي جنابري وكينجسلي كومان، في الجناحين.

الجدير بالذكر أن ساني انتقل إلى بايرن من السيتي هذا الصيف، مقابل 49 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 11 مليونًا كمكافآت.