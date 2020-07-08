شكرا لقرائتكم خبر عن «لاوتارو» لم يخرج من حسابات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال نادي برشلونة الإسباني عازمًا على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، رغم عدم تفعيل النادي للشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع بند بأحقية تفعيله حتى، أمس الثلاثاء، إلا أن الفريق الكتلوني قرر عدم تفعيل هذا البند ليصبح لزامًا عليه التوصل لاتفاق مع إنتر في حال رغبته في الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني.

وحسب صحيفة «سبورت» الكتلونية، فإن إدارة برشلونة تؤمن أن بإمكانها التوصل لاتفاق مع «لاوتارو» يقضي بانضمامه إلى البلوجرانا في حال رحيله عن إنتر ميلان.

ويأمل المدير الفني للنيراتزوري، أنطونيو كونتي، في الحفاظ على مهاجمه الموسم القادم في ظل سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، إذ يعتبر اللاعب أحد أهم الأوراق في قائمة «كونتي».