رغم سقوط يوفنتوس..رونالدو يواصل التألق ويطارد صدارة هدافي الدوري الإيطالي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو صحوته الأخيرة وتسجيل الأهداف ليقترب من صدارة هدافي الدوري الإيطالي، رغم الهزيمة القاسية والمفاجأة التي مني بها فريقه بها أمس أمام ميلان.
وسجل رونالدو هدفًا في ميلان ليصل رصيده من الأهداف إلى 26 هدف خلف نجم لاتسيو تشيرو إيمبولي بفارق 3 أهداف ويقترب من المزاحمة على صدارة الهدافين.
وتضم قائمة هدافوا الدوري الإيطالي كل من.
تشيرو إيموبلي 29 هدف
2- كريستيانو رونالدو.. 26 هدف
3- روميلو لوكاكو.. 20 هدف
4- جواو بيدرو .. 17 هدف
5- لويس مورييل.. 16 هدف
5- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف
7- فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدف
8- ايدين دزيكو.. 14 هدف
9- دوفان زاباتا.. 14 هدف
10- لاوتارو مارتينيز وأندريا بيلوتي.. 12 هدف
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الوضع في مصر
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اصابات
77,279
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تعافي
21,718
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وفيات
3,489
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