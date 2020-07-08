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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع السيتي يريد الإنتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
يرغب مدافع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الشاب إيريك غارسيا بالرحيل عن الفريق والعودة إلى نادي برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد صاحب الـ 19 عاماً مع السيتيزينز في صيف العام 2021، ووفقاً للصحافي الشهير غيليم بالاغ، فإن إدارة السيتي ستسمح له بالمغادرة خشية خسارته بالمجّان.
وأشارت التقارير إلى أن غارسيا قد توصل إلى إتفاق مع برشلونة بشأن عقده مع الفريق، ويتبقى الإتفاق بين السيتي والنادي الكتالوني على صيغة الصفقة وقيمتها.
وكان المدافع الإسباني الشاب قد شارك في 9 مباريات مع السيتي في هذا الموسم، وهو واحد من أفضل اللاعبين الشبان مع الفريق.
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