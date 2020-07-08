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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيرني: نحن نؤمن بـ ارتيتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
أشار اللاعب كيران تيرني إلى أن لاعبي أرسنال لديهم إيمان تام بالمدرب ميكيل أرتيتا ويصر على أن هناك الكثير سيتحقق تحت قيادته.
وقال تيرني: "المدرب رائع. كانت لدينا فترة عمل بدون مباريات. عملنا بجد كل يوم وفي المباريات، النتائج الأولى التي حصلنا عليها لم تكن مثالية ولكننا نبني شيئًا ولن يحدث بين عشية وضحاها".
وأضاف: "أعتقد أن الجميع يمكنهم أن يروا أننا نتقدم بشكل جيد، وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكننا نفعل كل ما بوسعنا، ونصغي إلى كل ما يقوله ونؤمن به جميعًا".
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