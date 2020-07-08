تيرني: نحن نؤمن بـ ارتيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

أشار اللاعب كيران ​تيرني​ إلى أن لاعبي ​أرسنال​ لديهم إيمان تام بالمدرب ميكيل أرتيتا ويصر على أن هناك الكثير سيتحقق تحت قيادته.



وقال تيرني: "المدرب رائع. كانت لدينا فترة عمل بدون مباريات. عملنا بجد كل يوم وفي المباريات، النتائج الأولى التي حصلنا عليها لم تكن مثالية ولكننا نبني شيئًا ولن يحدث بين عشية وضحاها".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يمكنهم أن يروا أننا نتقدم بشكل جيد، وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكننا نفعل كل ما بوسعنا، ونصغي إلى كل ما يقوله ونؤمن به جميعًا".