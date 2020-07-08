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سولسكاير: دي خيا أفضل حارس مرمى خلال العقد الماضي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

أشار مدرب ​مانشستر يونايتد​ أولي غونار ​سولسكاير​ إلى أن دافيد ​دي خيا​ كان أفضل حارس مرمى في العالم خلال العقد الماضي.

وقال دي خيا: "خاض دافيد بعض المواسم الرائعة هنا والعام القادم هو العاشر له. لقد أثبت أن مدرب حراس المرمى السابق إريك ستيل على حق، أننا كنا نؤمن به".

وأضاف: "خاض فترة صعبة في وقت سابق، بسبب طريقة اللعب في إنكلترا، ولكن، بالنسبة لي، كان أفضل حارس مرمى في العالم على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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