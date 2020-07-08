سولسكاير: دي خيا أفضل حارس مرمى خلال العقد الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

أشار مدرب ​مانشستر يونايتد​ أولي غونار ​سولسكاير​ إلى أن دافيد ​دي خيا​ كان أفضل حارس مرمى في العالم خلال العقد الماضي.



وقال دي خيا: "خاض دافيد بعض المواسم الرائعة هنا والعام القادم هو العاشر له. لقد أثبت أن مدرب حراس المرمى السابق إريك ستيل على حق، أننا كنا نؤمن به".

وأضاف: "خاض فترة صعبة في وقت سابق، بسبب طريقة اللعب في إنكلترا، ولكن، بالنسبة لي، كان أفضل حارس مرمى في العالم على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية".