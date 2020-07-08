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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير: دي خيا أفضل حارس مرمى خلال العقد الماضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
أشار مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير إلى أن دافيد دي خيا كان أفضل حارس مرمى في العالم خلال العقد الماضي.
وقال دي خيا: "خاض دافيد بعض المواسم الرائعة هنا والعام القادم هو العاشر له. لقد أثبت أن مدرب حراس المرمى السابق إريك ستيل على حق، أننا كنا نؤمن به".
وأضاف: "خاض فترة صعبة في وقت سابق، بسبب طريقة اللعب في إنكلترا، ولكن، بالنسبة لي، كان أفضل حارس مرمى في العالم على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية".
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