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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإتحاد الإيطالي يقرر إيقاف مدافع لاتسيو 4 مباريات بعدما عضّ منافسه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
قرر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف مدافع نادي لاتسيو الإيطالي باتريك Patric لمدة 4 مباريات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف يورو بعد أن عض لاعب نادي ليتشي جويليو دوناتي في اللقاء الأخير بين الفريقين.
وكان صاحب الـ 23 عاماً قد أقدم على هذه الخطوة المفاجئة في كرة مشتركة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو كونه لم ينتبه إلى الحادثة فور حصولها، ليطرد المدافع الإسباني مباشرة دون تردد.
يذكر أن باتريك خاض 17 مباراة مع النسور في جميع المسابقات حتى الآن في هذا الموسم.
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