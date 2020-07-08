شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارنيت: جايمس لن ينتقل على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020 كشف جوناثان بارنيت وكيل اللاعب دانيال ​جايمس​ أن الأخير لن يتم إرساله على سبيل الإعارة الموسم المقبل، مشيرا إلى أن اللاعب الويلزي هو "جزء كبير" من ​مانشستر يونايتد​.

وقال بارنيت: "لن يذهب على سبيل الإعارة. إنه جزء كبير من فريق مان يونايتد. أراه يلعب لمان يونايتد". وأضاف: "أعتقد أنه إذا لم يكن لديك الشخصية المناسبة فلا يجب أن تذهب إلى مان يونايتد. نحن كشركة لدينا مسؤولية لمساعدتهم وتوجيه هذه الأمور وفي حالة جايمس، كان من الواضح أن لديه هذه الشخصية".

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