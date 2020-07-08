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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيله: ماركوس روخو سيرحل عن اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
أشار وكيل أعمال مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي والدولي الأرجنتيني ماركوس روخو إلى أن موكله في طريقه لمغادرة الشياطين الحمر في الفترة القادمة.
وينتهي عقد روخو مع اليونايتد في صيف عام 2021 المقبل، وتفضل إدارة النادي بيعه الآن خشية خسارته بالمجّان في العام المقبل.
وقال الوكيل عند سؤاله عن مستقبل اللاعب :"لا يمكنني التعليق على ما يفكر به المدرب سولسكاير، لكن مع روخو أظن أن رحيله إلى مكان آخر أمر ممكن للغاية".
يذكر أن صاحب الـ 30 عاماً يلعب مع اليونايتد منذ عام 2015 قادماً من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
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