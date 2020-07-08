وكيله: ماركوس روخو سيرحل عن اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

أشار وكيل أعمال مدافع نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي والدولي الأرجنتيني ​ماركوس روخو​ إلى أن موكله في طريقه لمغادرة الشياطين الحمر في الفترة القادمة.

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وينتهي عقد روخو مع اليونايتد في صيف عام 2021 المقبل، وتفضل إدارة النادي بيعه الآن خشية خسارته بالمجّان في العام المقبل.

وقال الوكيل عند سؤاله عن مستقبل اللاعب :"لا يمكنني التعليق على ما يفكر به المدرب سولسكاير، لكن مع روخو أظن أن رحيله إلى مكان آخر أمر ممكن للغاية".

يذكر أن صاحب الـ 30 عاماً يلعب مع اليونايتد منذ عام 2015 قادماً من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.