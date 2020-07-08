فرجانى ساسى يصل القاهرة ويستعد لإجراء مسحة كورونا غدا بالزمالك

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جدة - عمرو شويل وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم إلى القاهرة قادما من تونس، اليوم، الأربعاء، تمهيداً للانتظام مع الفريق الأبيض، استعداداً لعودة مباريات الدوري العام المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان ساسي قد سافر إلى بلاده في ظل التوقف الحالي وانضم لمعسكر منتخب نسور قرطاج الأخير.
ويخضع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لمسحة كورونا، غدًا، الخميس، استعدادا لعودته لتدريبات الزمالك خلال المرحلة المقبلة، على أن ينضم ساسى لتدريبات الفريق الأبيض عقب خضوعه لمسحتى كورونا حيث تغيب اللاعب التونسى عن المسحتين الذى خضع لهما لاعبى الفريق خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتواجده فى بلاده، حيث شارك فى معسكر منتخب تونس خلال فترة التوقف الكروى الماضية التى جاءت منذ شهر مارس الماضى فى مصر قبل عودة النشاط الكروى فى المرحلة الماضية ليتحدد اليوم، الأربعاء، موعدًا لعودة اللاعب التونسى إلى القاهرة، من أجل الانتظام فى استعدادات فريقه.
وبذلك سيتغيب ساسى عن انطلاق معسكر الزمالك المقرر له غدًا الخميس، انتظارا لنتيجة فحوصات كورونا التى سيخضع لها فيما كشف مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، إنه سيصل إلى القاهرة، اليوم، الأربعاء، رفقة زميله فرجانى ساسى، ويأتى قدوم المثلوثى إلى القاهرة، عقب توقيعه لنادى الزمالك، حيث سيخضع المثلوثى للكشف الطبى من أجل إنهاء إجراءات انضمامه لنادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه التونسى.
ومن المقرر، أن يخوض فريق الزمالك، مرانه الأول، صباح غد الخميس، بملعب النادى، لأول مرة بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة، استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل، ولذا من المقرر، أن يخوض الزمالك مرانه الأول صباح غد الخميس، قبل السفر إلى برج العرب لخوض معسكر الفريق، الذى سيمتد لمدة 14 يومًا، ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.
وقرر مسئولو الزمالك تخصيص غرفة لكل لاعب فى معسكر الفريق ببرج العرب، المقرر انطلاقه غدًا الخميس، لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بأكبر قدر ممكن خلال معسكر الفريق وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا، ضمن الضوابط الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبى الموضوع داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أرجئ إعلان قائمة المعسكر إلى غد الخميس، انتظارا للحصول مساء اليوم، على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبين بالأمس، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.
ويفضل الفرنسى كارتيرون، عزل اللاعبين فى معسكر مغلق بعد تلك المسحة، من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى، الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى الجمعة الماضى، وذلك فى مقر النادى، ثم خضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.
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