شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يصل القاهرة ويستعد لإجراء مسحة كورونا غدا بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم إلى القاهرة قادما من تونس، اليوم، الأربعاء، تمهيداً للانتظام مع الفريق الأبيض، استعداداً لعودة مباريات الدوري العام المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان ساسي قد سافر إلى بلاده في ظل التوقف الحالي وانضم لمعسكر منتخب نسور قرطاج الأخير.

ويخضع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لمسحة كورونا، غدًا، الخميس، استعدادا لعودته لتدريبات الزمالك خلال المرحلة المقبلة، على أن ينضم ساسى لتدريبات الفريق الأبيض عقب خضوعه لمسحتى كورونا حيث تغيب اللاعب التونسى عن المسحتين الذى خضع لهما لاعبى الفريق خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتواجده فى بلاده، حيث شارك فى معسكر منتخب تونس خلال فترة التوقف الكروى الماضية التى جاءت منذ شهر مارس الماضى فى مصر قبل عودة النشاط الكروى فى المرحلة الماضية ليتحدد اليوم، الأربعاء، موعدًا لعودة اللاعب التونسى إلى القاهرة، من أجل الانتظام فى استعدادات فريقه.

وبذلك سيتغيب ساسى عن انطلاق معسكر الزمالك المقرر له غدًا الخميس، انتظارا لنتيجة فحوصات كورونا التى سيخضع لها فيما كشف مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، إنه سيصل إلى القاهرة، اليوم، الأربعاء، رفقة زميله فرجانى ساسى، ويأتى قدوم المثلوثى إلى القاهرة، عقب توقيعه لنادى الزمالك، حيث سيخضع المثلوثى للكشف الطبى من أجل إنهاء إجراءات انضمامه لنادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه التونسى.

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