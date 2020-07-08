شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يبحث مع حمادة صدقى ترتيبات ودية الأهلي وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة قبل عودة بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا" ، وأتفق مسئولو الأهلي والنادي السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني وكافة عناصر الفريقين ، ويبحث عبد الحفيظ مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.

فيما أجرى لاعبو فريق الأهلى المسحة الطبية الثالثة عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية الثالثة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

Advertisements

كما أجرى رينيه فايلر مسحة كورونا صباح اليوم، للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات غدا، الخميس، كما أجرى توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق، مسحة كورونا بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس الأول رفقة فايلر بعد انتهاء الاجازة التى حصلا عليها، وظهر رينية فايلر لأول مرة فى تدريبات الفريق الأحمر منذ العودة، عقب فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا المستجد، حيث كان فايلر قد سافر إلى سويسرا فى بداية أزمة كورونا ومع توقف حركة الطيران لم يستطع السويسرى قيادة تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية حتى عودته إلى القاهرة يوم الأثنين الماضي، وحضر السويسرى إلى مران الأهلى المقام حالياً على ملعب التتش استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، ونشرت صفحة الأهلى عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام" صور لفايلر فى التتش وعلقت عليها : أنظروا من حضر هنا.

وأجرى سعد سمير مدافع الفريق مسحة كورونا اليوم هو الأخر حيث حضر سعد إلى مقر النادى اليوم للخضوع لمسحة كورونا فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتى تم اتخذها خلال الفترة الماضية، ويواصل سعد سمير تنفيذ برنامجه للتعافى من أثار جراحة وتر أكيلس التى خضع لها مؤخرا.