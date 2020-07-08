شكرا لقرائتكم طارق العشرى: قطاع الناشئين سلاحى فى المصرى لمواجهة النقص العددى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهدف طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى التنقيب فى قطاع الناشئين الخاص بناديه لتصعيد المواهب المميزة للفريق الأول لسد العجز الموجود فى قائمة ناديه ، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر أذاعة أون سبورت مع النجم حازم إمام :" قائمة فريقى تقتصر على 22 لاعب ولدى مشكلة مع الفيفا تمنعنى من التعاقد مع صفقات جديدة لذا كان لابد أن أكثف جهودى للبحث عن عناصر مميزة فى قطاع الناشئين بالمصرى وبالفعل وجدت خامات مبشرة من حقها أن تحصل على الفرصة فى الفترة المقبلة".

ويضيف العشرى : " وصلت للأسبوع الثانى فى فترة الأعداد والامور تسير على مايرام ، أحاول رفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين للتغلب على فترة التوقف الكبيرة التى أفقدت اللاعبين جانب كبير من مستواهم بسبب جائحة كورونا".

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من ناحية أخرى قرر طارق العشرى تأجيل المعسكر المغلق الذى كان من المفترض أن يقيمه بالإسكندرية للاعبين لرفع الحمل البدنى وإعدادهم بالشكل المطلوب استعدادا للدورى المقرر أن يعود 6 أغسطس المقبل فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها النادى حاليا بسبب توقف النشاط منذ منتصف مارس الماضى، وهو ما أدى لتوقف الشركة الراعية عن تسديد الأقساط المستحقة بانتظام بالإضافة لعدم وجود أى مورد مالى آخر للصرف على الألعاب الأخرى بالإضافة لرواتب الأجهزة الفنية وموظفى النادى، وهو ما جعل المدير الفنى يطالب بتخصيص حصة تدريبية على البحر بمدينة بورسعيد بالإضافة للتدريب على فترات باستاد النادى لحين حل الأزمة المالية.

من ناحية أخرى طالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية جماهير النادى ومحبيه بدعم النادى ماديا فى بيان رسمى للتغلب على الأزمة المالية التى ضربت جنبات النادى واقتربه من الإفلاس فى ظل الالتزامات المالية الكبيرة التى يرتبط بها خلال الفترة المقبلة من صرف الرواتب وأقساط اللاعبين المتراكمة والأجهزة الفنية.

وجاء البيان "يتشرف مجلس إدارة النادى المصرى للألعاب الرياضية بدعوة السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد والسادة رجال الأعمال ومحبى النادى لدعم النادى ماديًا فى ظل الظروف الحالية والنقص الشديد فى الموارد المالية، خاصة أن الفريق الأول بصدد استكمال مسابقة الدورى العام، كما يعلن مجلس إدارة النادى عن فتح باب التبرعات لدعم النادى عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذى وفى ضوء الإجراءات المحددة فى هذا الشأن".