شكرا لقرائتكم مدرب طنطا: شفاء 4 حالات من كورونا وغياب الثقافة سبب استمرار إصابة 3 آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زف أيمن المزين المدير الفنى لطنطا بشرى سعيدة لجماهير ناديه مؤكداً تعافى أربعة عناصر من فريقه من فيروس كورونا وإستمرار إصابة ثلاثة فقط ، وقال المزين فى مداخلة هاتفية لبرنامج " وان تو " مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : "نترقب اليوم ظهور نتيجة مسحة كورونا الثالثة للفريق ولكن بحسب المؤشرات الاولية فلقد تعافى 4 عناصر ثبت إصابتهم بكورونا فيما لايزال هناك ثلاثة لاعبين يعانون من الفيروس اللعين".

وتابع المدير الفنى لطنطا :"سوف ندخل معسكر مغلق لتجهيز لاعبى طنطا لعودة الدوري وسوف أصطحب 34 لاعباً للمعسكر وسيتم الاستعانة بعدد من الناشئين للتغلب على أزمة تواجه الفريق".

ويضيف أيمن المزين :"لايوجد عنصر فى منظومة الكرة لم يكن يتمنى عودة النشاط الكروى فهو مصدر رزقنا ولكن كنا نود الانتظار قليلا بغية زيادة وعى اللاعبين بطريق التعايش مع كورونا فى ظل نقص الثقافة لدى أغلب اللاعبين بما يقف حائلا بينهم وبين طرق محافظتهم على أرواحهم وأرواح زملاءهم".

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وفى وقت سابق ، أبدى أيمن المزين المدير الفني لطنطا قلقه من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي فريقه بعد خضوع 7 من مسئولي الجهاز التنفيذي بالنادي لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمخالطتهم لـ3 لاعبين و2 من الجهاز الفني لفريق كرة القدم المصابين بفيروس كورونا.

وقال أيمن المزين في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"تم عزل المصابين فى المنزل وسيخضعون لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين"

وتابع أيمن المزين أن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني ظُلم بعد تفشي فيروس كورونا عقب تعيينه بفترة قصيرة مؤكداً أنه مدرب يملك خبرات كبيرة وسينجح في قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة وأضاف المدير الفني لطنطا أن فريقه يملك قوام جيد من اللاعبين كاشفاً أن تدعيم الفريق بصفقات جديدة سيكون في أضيق الحدود خلال الميركاتو الصيفي القادم وذلك في حالة بقاء الفريق بالدوري الممتاز وعدم تعرضه للهبوط.